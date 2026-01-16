Глава ЦРУ провел переговоры с новым руководством Венесуэлы
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел встречу с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. В ходе переговоров он заявил, что временное правительство является лучшим способом обеспечить стабильность в стране в краткосрочной перспективе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Представитель США рассказал газете, что Рэтклифф встретился с Родригес по указанию американского лидера, «чтобы передать сообщение о том, что Вашингтон надеется на улучшение рабочих отношений» с Каракасом. Он добавил, что они обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость сделать так, чтобы страна больше не была «безопасной гаванью для противников Вашингтона, особенно наркоторговцев».
Газета отмечает, что визит Рэтклиффа и его призыв к сотрудничеству можно расценить как «пренебрежение по отношению к оппозиции, сторонники которой разочарованы тем, что администрация [президента США Дональда] Трампа не пыталась привести к власти ее представителя Эдмундо Гонсалеса.
Для представителей администрации Трампа визит главы ЦРУ в Венесуэлу означает поддержку стабильности, которую обеспечивает Родригес, а также свидетельствует о доверии и сотрудничестве между двумя правительствами, отмечает NYT.
По мнению аналитиков ЦРУ, сохранение Родригес на посту временного лидера Венесуэлы было лучшим способом предотвратить «хаотическую ситуацию» в стране.
Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Родригес после того, как 3 января американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Трамп говорил, что контроль над Венесуэлой может сохраниться более года, подчеркивая, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».
Трамп и Родригес 15 января провели телефонный разговор. Последняя назвала беседу «долгой, продуктивной и обстоятельной». По ее словам, разговор с американским лидером прошел «в атмосфере взаимного уважения». Обсуждалась двусторонняя рабочая программа на благо народов США и Венесуэлы, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между правительствами двух стран. Трамп, в свою очередь, назвал разговор с Родригес «отличным», а ее саму – «замечательным человеком».