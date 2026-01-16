Глава ЦРУ провел переговоры с новым руководством Венесуэлы

Представитель США рассказал газете, что Рэтклифф встретился с Родригес по указанию американского лидера, «чтобы передать сообщение о том, что Вашингтон надеется на улучшение рабочих отношений» с Каракасом. Он добавил, что они обсудили сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и необходимость сделать так, чтобы страна больше не была «безопасной гаванью для противников Вашингтона, особенно наркоторговцев».