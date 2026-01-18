Газета
Главная / Политика /

«Роскосмос» обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты

Ведомости

Госкорпорация «Роскосмос» обсудит с американской NASA сроки сведения Международной космической станции (МКС) с орбиты в течение года. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

«Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 г. – завершение работы МКС, до 2030 г. – ее сведение с орбиты. А сейчас будем с NASA дополнительно это все обсуждать», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В июле 2025 г. руководители «Роскосмоса» и NASA провели первые очные переговоры за последние семь лет. Баканов и занимавший тогда пост главы NASA Шон Даффи обсудили текущие и перспективные направления сотрудничества, в том числе дальнейшую эксплуатацию МКС, участие в лунных программах, а также возможные проекты по освоению дальнего космоса. Также затрагивались вопросы продолжения совместной работы в других областях, связанных с космосом.

С декабря пост руководителя NASA занимает американский миллиардер Джаред Айзекман.

