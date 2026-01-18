Трамп и Фицо обсудили сотрудничество в атомной энергетике

Переговорам предшествовало заключение 16 января межправительственного соглашения по атомной энергетике. Словакия намерена возвести новый энергоблок мощностью 1200 МВт, который останется в государственной собственности. Фицо обозначил, что контракт с Westinghouse может быть подписан уже в следующем году, а ввод объекта в эксплуатацию ориентировочно намечен на 2040 г.