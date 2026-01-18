Газета
Главная / Политика /

Трамп и Фицо обсудили сотрудничество в атомной энергетике

Ведомости

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели встречу во Флориде с целью укрепления двусторонних отношений, включая сотрудничество в рамках атомного проекта стоимостью 15 млрд евро ($17,4 млрд). Об этом пишет Bloomberg.

Переговорам предшествовало заключение 16 января межправительственного соглашения по атомной энергетике. Словакия намерена возвести новый энергоблок мощностью 1200 МВт, который останется в государственной собственности. Фицо обозначил, что контракт с Westinghouse может быть подписан уже в следующем году, а ввод объекта в эксплуатацию ориентировочно намечен на 2040 г.

«Обе страны полностью осознают, что серьезные энергетические вызовы нельзя решить с помощью ветряных турбин или фотоэлектрических панелей и что краеугольным камнем будущего является быстрое развитие ядерной энергетики», – заявил Фицо в видеоролике, записанном во время его обратного полета в Европу.

Фицо сказал, что они с Трампом обсудили несколько международных вопросов, уделив особое внимание Украине. Он повторил, что Словакия делает акцент на мирном решении конфликта.

«Дипломатия и взаимное выслушивание должны преобладать над военными решениями», – сказал Фицо.

В октябре 2025 г. министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Словакия будет поставлять на Украину только гуманитарные грузы, военных поставок не будет.

