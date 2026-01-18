Володин после заявления Мерца призвал немцев надеяться только на себя
При действиях действующих властей ФРГ гражданам этой страны следует надеяться только на себя. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты привел слова канцлера Германии Фридриха Мерца о «причине всех бед» страны: «По его мнению, это – граждане ФРГ, которые слишком часто и долго болеют».
Володин указал, что в продолжающейся рецессии экономики Германии, закрытии и банкротстве предприятий, растущей безработице, сокращении социальных пособий, «по логике Мерца», виноваты люди. Володин заявил, что после такого заявления «можно лишь посочувствовать гражданам некогда экономически успешного европейского государства».
«В настоящем и будущем жителям Германии надо думать о самовыживании и надеяться только на себя», – написал он в Telegram.
17 января Мерц раскритиковал «чрезмерно высокий» уровень больничных среди немцев. Работники в среднем берут 14,5 больничных дней, указывал канцлер. Он задался вопросом, действительно ли такое количество больничных дней необходимо.
Мерц, в частности, указал, что некоторые услуги по предоставлению больничных действуют с периода пандемии короновируса. Например, предоставление больничного листа по телефону. Издание Tagesspiegel со ссылкой на страховую компанию AOK писало, что возможность получения больничного листа по телефону не привела к увеличению числа больничных отпусков.