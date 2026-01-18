Володин после заявления Мерца призвал немцев надеяться только на себя

Мерц, в частности, указал, что некоторые услуги по предоставлению больничных действуют с периода пандемии короновируса. Например, предоставление больничного листа по телефону. Издание Tagesspiegel со ссылкой на страховую компанию AOK писало, что возможность получения больничного листа по телефону не привела к увеличению числа больничных отпусков.