Население Китая сократилось на 3,4 млн человек в 2025 году
Население Китая по итогам 2025 г. сократилось на 3,39 млн человек до 1,4 млрд. Это следует из данных государственного статистического управления Китая.
Число рождений по итогам 2025 г. составило 7,92 млн человек, при этом рождаемость составила 5,63 на тысячу человек. Число смертей – 11,31 млн человек, смертность составила 8,04 на тысячу человек. Естественный прирост населения составил -2,41 на тысячу человек.
В статистике приводятся данные по численности населения материкового Китая – в нее не входят резиденты Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранные граждане.
Прежде Китай занимал первое место по численности населения. В январе 2023 г. стало известно, что его обогнала Индия – тогда численность населения Индии составила 1,423 млрд человек. ООН прогнозировала, что Индия обгонит Китай по численности населения, но ожидала, что это произойдет позже.