Население Китая сократилось на 3,4 млн человек в 2025 году

Прежде Китай занимал первое место по численности населения. В январе 2023 г. стало известно, что его обогнала Индия – тогда численность населения Индии составила 1,423 млрд человек. ООН прогнозировала, что Индия обгонит Китай по численности населения, но ожидала, что это произойдет позже.