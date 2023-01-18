WPR: Индия опередила Китай по численности населения

О том, что Индия может стать самой густонаселенной страной, ООН сообщала еще в июле 2022 г. Тогда был опубликован доклад World Population Prospect 2022, согласно которому Китай должен был уступить Индии по численности населения в 2023 г. Помимо этого, прогнозировалось, что численность населения Земли превысит 8 млрд человек 15 ноября 2022 г. Согласно данным онлайн-счетчика на статистическом сайте Worldometers.info, на Земле сегодня проживают свыше 8,011 млрд человек. По данным на портале Countrymeters.info, численность превысила 8,051 млрд человек.