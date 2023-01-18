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WPR: Индия опередила Китай по численности населения

Ведомости

По итогам 2022 г. численность населения Индии составила 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на данные World Population Review (WPR).

ООН прогнозировала, что Индия обгонит Китай по численности населения, но ожидала, что это произойдет позже. По данным WPR на 18 января, население Индии выросло до 1,423 млрд человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель составляет 1,428 млрд человек. Ожидается, что население Индии продолжит расти вплоть до 2050 г.

Официальной статистики по численности населения в Индии пока нет. Обычно перепись населения проводится раз в десять лет, однако из-за пандемии коронавируса эта процедура была отложена в 2021 г.

Численность населения Китая по итогам прошлого года сократилась на 850 000 человек к 2021 г. и составила 1,411 млрд человек, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это произошло впервые с 1961 г., когда когда в стране завершился Великий голод, унесший жизни около 15 млн человек.

Согласно прогнозу ООН, при сохранении нынешней тенденции население Китая уменьшится до 1,31 млрд к 2050 г. и до 767 млн – к 2100 г. (согласно исследованию журнала Lancet, обойти его к тому моменту может даже Нигерия). Еще в 2019 г. ООН ожидала сокращения населения КНР лишь после 2031 г., но в 2022 г. пересмотрела свой прогноз.

О том, что Индия может стать самой густонаселенной страной, ООН сообщала еще в июле 2022 г. Тогда был опубликован доклад World Population Prospect 2022, согласно которому Китай должен был уступить Индии по численности населения в 2023 г. Помимо этого, прогнозировалось, что численность населения Земли превысит 8 млрд человек 15 ноября 2022 г. Согласно данным онлайн-счетчика на статистическом сайте Worldometers.info, на Земле сегодня проживают свыше 8,011 млрд человек. По данным на портале Countrymeters.info, численность превысила 8,051 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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