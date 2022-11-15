Численность населения Земли превысила 8 млрд человек
Численность населения Земли сегодня должна преодолеть отметку в 8 млрд человек, об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной организации.
На то, что население Земли уже превысило 8 млрд человек, указывают данные на портале Countrymeters.info, согласно которым численность населения превысила 8,033 млрд. О том, что население вплотную подошло к этому рубежу, свидетельствует онлайн-счетчик на статистическом сайте Worldometers.info, на котором на момент публикации материала численность населения превышала 7,999 млрд человек.
О том, что человечество может подойти к порогу в 8 млрд, ООН сообщал во Всемирный день народонаселения 11 июля. Тогда был опубликован доклад World Population Prospect 2022, согласно которому численность населения превысит 8 млрд человек сегодня, 15 ноября. Также в этом прогнозе было сказано, что Индия станет самой густонаселенной страной мира, обогнав Китай, уже в 2023 г.
Отметка в 7 млрд человек была пройдена в апреле 2011 г. По прогнозам ООН, порог в 9 млрд будет пройден в 2037 г., к 2050 г. на Земле будет жить 9,7 млрд человек. Пик будет достигнут к 2080-м гг., когда численность населения дойдет до отметки в 10,4 млрд, этот уровень сохранится вплоть до 2100 г.
В ООН также обратили внимание на то, что темпы роста мирового населения замедляются. В частности, согласно прогнозам, население 61 страны или территории сократится минимум на 1% в период с 2022 по 2050 г. из-за устойчиво низкого уровня рождаемости и, в некоторых случаях, повышенного уровня эмиграции.
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