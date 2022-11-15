Численность населения Земли превысила 8 млрд человек

Отметка в 7 млрд человек была пройдена в апреле 2011 г. По прогнозам ООН, порог в 9 млрд будет пройден в 2037 г., к 2050 г. на Земле будет жить 9,7 млрд человек. Пик будет достигнут к 2080-м гг., когда численность населения дойдет до отметки в 10,4 млрд, этот уровень сохранится вплоть до 2100 г.