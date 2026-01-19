Шмыгаль поручил «Укрэнерго» нарастить возможности для импорта электроэнергии
Энергетическая компания «Укрэнерго» получила поручение от первого вице-премьера – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по увеличению технических возможностей для импорта электроэнергии. Об этом в Telegram-канале сообщило минэнерго республики.
«Важно увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в страну. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС», – сказал Шмыгаль во время встречи с правлением компании.
По его словам, приоритетным направлением также считается реализация проектов для улучшения передачи электроэнергии с запада Украины на восток. Кроме того, предприятие получило указание уменьшить отчетность для ускорения принятия антикризисных решений.
16 января Шмыгаль сообщил о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине. По его словам, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Государственные компании должны закупить не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.