Шмыгаль поручил «Укрэнерго» нарастить возможности для импорта электроэнергии

Ведомости

Энергетическая компания «Укрэнерго» получила поручение от первого вице-премьера – министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля по увеличению технических возможностей для импорта электроэнергии. Об этом в Telegram-канале сообщило минэнерго республики.

«Важно увеличить технические возможности для импорта электроэнергии в страну. Ожидаем быстрых результатов по развитию межгосударственных интерконнекторов на границах с ЕС», – сказал Шмыгаль во время встречи с правлением компании.

По его словам, приоритетным направлением также считается реализация проектов для улучшения передачи электроэнергии с запада Украины на восток. Кроме того, предприятие получило указание уменьшить отчетность для ускорения принятия антикризисных решений.

16 января Шмыгаль сообщил о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине. По его словам, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Государственные компании должны закупить не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.

