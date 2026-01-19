Шмыгаль поручил «Укрэнерго» нарастить возможности для импорта электроэнергии

16 января Шмыгаль сообщил о вступлении в силу режима чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине. По его словам, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Государственные компании должны закупить не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.