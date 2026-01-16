На Украине начал действовать режим ЧС в энергетике
Режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине вступил в силу. Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах», – написал он.
По словам Шмыгаля, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Также упрощается порядок подключения резервного энергетического оборудования, а сами резервные мощности будут перераспределяться между регионами с учетом потребностей критической инфраструктуры. Государственным компаниям предписано закупать не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.
Президент Украины Владимир Зеленский еще 14 января заявлял о намерении ввести режим ЧС в энергетике, не уточняя сроков его начала.
14 января также сообщалось, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 г. За решение высказались 312 депутатов, против – один, воздержались 13 парламентариев.