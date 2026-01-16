На Украине начал действовать режим ЧС в энергетике

По словам Шмыгаля, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Также упрощается порядок подключения резервного энергетического оборудования, а сами резервные мощности будут перераспределяться между регионами с учетом потребностей критической инфраструктуры. Государственным компаниям предписано закупать не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.