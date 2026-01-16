Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Украине начал действовать режим ЧС в энергетике

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации в энергетике на Украине вступил в силу. Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Это необходимо прежде всего для максимальной координации действий всех служб в столице, регионе и общинах», – написал он.

По словам Шмыгаля, на период действия режима гражданам разрешено передвижение в комендантский час при следовании в пункты обогрева. Также упрощается порядок подключения резервного энергетического оборудования, а сами резервные мощности будут перераспределяться между регионами с учетом потребностей критической инфраструктуры. Государственным компаниям предписано закупать не менее 50% потребляемой электроэнергии за рубежом.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 14 января заявлял о намерении ввести режим ЧС в энергетике, не уточняя сроков его начала.

14 января также сообщалось, что Верховная рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации до 4 мая 2026 г. За решение высказались 312 депутатов, против – один, воздержались 13 парламентариев.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте