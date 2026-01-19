Газета
Лукашенко заявил о наиболее удачном моменте для урегулирования по Украине

Ведомости

На сегодняшний день как никогда есть возможность урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым, передает «БелТА».

«Как бы там украинцы сегодня ни артачились, все равно надо идти к тому, чтобы на этой земле был мир», – подчеркнул Лукашенко.

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет, что лидеры Евросоюза (ЕС) и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «рвут в клочья свои брифинги по Украине». Эти материалы заменяются «пряником и кнутом» – способами, с помощью которых Брюссель может ответить на обещанные Трампом тарифы, а также предложениями по деэскалации.

