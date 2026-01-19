Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем, что он традиционно сам обозначит темы сегодняшнего совещания, и это станет публичной информацией», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, у президента больше не запланировано каких-либо крупных публичных мероприятий на сегодня.
14 ноября Путин провел по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совбеза на тему противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев и другие.