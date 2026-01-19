Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Иране заявили о стабильной и безопасной обстановке в стране

Ведомости

В городах Ирана обеспечена абсолютная безопасность. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на генерала Ахмадрезу Радана, командующего силами правопорядка страны.

«Наряду с поддержкой народа, мощь вооруженных сил и круглосуточные усилия правоохранительных и полицейских органов привели к тому, что в городах страны не существует проблемы, связанной с небезопасностью или даже ощущением небезопасности», – отметил он.

По данным агентства, в Иране заработали мессенджеры и возобновился доступ к сервисам Google.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь