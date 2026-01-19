В Иране заявили о стабильной и безопасной обстановке в стране
В городах Ирана обеспечена абсолютная безопасность. Об этом пишет Tasnim со ссылкой на генерала Ахмадрезу Радана, командующего силами правопорядка страны.
«Наряду с поддержкой народа, мощь вооруженных сил и круглосуточные усилия правоохранительных и полицейских органов привели к тому, что в городах страны не существует проблемы, связанной с небезопасностью или даже ощущением небезопасности», – отметил он.
По данным агентства, в Иране заработали мессенджеры и возобновился доступ к сервисам Google.
Массовые протесты в Иране начались в конце декабря. Участие в них приняли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Позднее протестные акции охватили все провинции республики. 13 января CBS News сообщил, что в результате масштабных протестов по всему Ирану могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек. Силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках.