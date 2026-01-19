Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира
Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Обсуждался вопрос, касаемый текущих вопросов в сфере безопасности, а также участие России в строительстве многополярного мира и ее действиях в этой связи, сообщается на сайте Кремля.
С докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Участие в совещании также приняли премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие.
14 ноября глава российского государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза на тему противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий. В совещании приняли участие Мишустин, Володин, Медведев и другие.