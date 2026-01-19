Путин обсудил с членами Совбеза участие РФ в строительстве многополярного мира

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Обсуждался вопрос, касаемый текущих вопросов в сфере безопасности, а также участие России в строительстве многополярного мира и ее действиях в этой связи, сообщается на сайте Кремля.