Лукашенко отметил прямоту Трампа в вопросах Венесуэлы и Гренландии

«Смотрите, он открыто говорит: Нам нужна Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам нужна Гренландия, потому что для обороны важно, и редкоземельные металлы, нефть, газ – все там есть», – заявил белорусский президент (цитата по «БелТа»).