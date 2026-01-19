Лукашенко отметил прямоту Трампа в вопросах Венесуэлы и Гренландии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил прямоту его американского коллеги Дональда Трампа в вопросах Венесуэлы и Гренландии. Об этом он заявил в ходе встречи с губернатором Кировской области Александром Соколовым.
«Смотрите, он открыто говорит: Нам нужна Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам нужна Гренландия, потому что для обороны важно, и редкоземельные металлы, нефть, газ – все там есть», – заявил белорусский президент (цитата по «БелТа»).
По его словам, сейчас Россия и Белоруссия думают над тем, как помочь Венесуэле, поскольку «терять друзей нельзя». Лукашенко также отметил, что в условиях нынешней международной ситуации Минску и Москве необходимо держаться вместе и не допускать зависимости от других стран.
CNN 15 января сообщал, что США завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Издание отмечало, что дополнительные сделки ожидаются в ближайшие дни и недели. Телеканал также сообщал, что решение о продаже нефти стало частью планов Трампа получить доступ к крупным нефтяным запасам Венесуэлы после военной операции и захвата президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес 3 января.