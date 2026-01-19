Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по доверительным отношениям с Лавровым
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги поддерживал конструктивные и доверительные отношения с российским коллегой Сергеем Лавровым, сейчас он скучает по этому. Об этом ТАСС рассказал японский парламентарий от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки.
По словам депутата, на данный момент отношения между Японией и Россией находятся в плачевном состоянии, что побуждает его прилагать усилия для их улучшения. Существует мнение, что нынешние японско-российские отношения являются самыми напряженными со времен Второй мировой войны, подчеркнул Сузуки.
«Я думаю, что именно в такое время кто-то должен поддерживать эти отношения, поэтому я и посещал Россию три года назад, два года назад и в [декабре] прошлого года», – заключил он.
В конце декабря 2025 г. премьер-министр Японии Санаэ Такаити через Судзуки передала послание президенту РФ Владимиру Путину. Оно, по данным бывшего главного аналитика японского МИДа Масару Сато, включало в себя две мысли: Япония по-прежнему считает важными отношения с Россией и в Токио ждут скорого прекращения огня на Украине.