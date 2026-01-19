Планирует ли премьер Японии Такаити восстанавливать отношения с Россией

Планирует ли премьер Японии Такаити восстанавливать отношения с РоссиейЭтому могут помочь неординарные посредники
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити передала свое послание президенту Владимиру Путину через приезжавшего в конце декабря 2025 г. в Россию депутата верхней палаты парламента от правящей либерально-демократической партии (ЛДП) Мунэо Судзуки. Он много лет занимается темой отношений двух стран.
Как утверждает близкий к нему бывший главный аналитик японского МИДа Масару Сато в еженедельнике Toyo Keizai, до своей поездки парламентарий встретился с Такаити и с главой МИДа Тосимицу Мотэги, получив от них одобрение на визит и просьбу передать сообщение. Оно, по данным Сато, включало в себя две мысли: Япония по-прежнему считает важными отношения с Россией и в Токио ждут скорого прекращения огня на Украине.
Это сообщение могло быть оглашено 26 декабря 2025 г. на встрече Судзуки с вице-спикером Совета Федерации (СФ) Константином Косачевым. Японец встречался тогда и с двумя заместителями министра иностранных дел – Андреем Руденко и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным.
Косачев в разговоре с «Ведомостями» сказал, что он «не комментирует содержание встреч, которые не идут в публичном режиме». В МИД России вопрос переадресовали в посольство Японии, куда «Ведомости» тоже направили вопрос.
В пресс-релизе СФ по итогам упомянутой встречи приводились слова Косачева о том, что «отношения России и Японии должны быть добрососедскими», а также его высокая оценка «конструктивной позиции» Судзуки. МИД России в своих релизах указывал, что «для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии».
Газета The Sankei Shimbun еще в конце декабря приводила слова Судзуки о том, что он оглашал в России некие «соображения» Такаити об отношениях двух стран. Он также обсуждал возможность посещения японских захоронений на Курилах (безвиз для этих целей был отменен Россией в марте 2022 г.) и возобновления рыболовства в акватории этих островов.
«Когда отношения между Японией и Россией, как говорят, находятся в худшем состоянии со времен [Второй мировой] войны, кто-то должен приехать и навести порядок», – объяснял Судзуки цель своей миссии.
Судзуки много лет занимается темой отношений с Россией, в частности, как считают в Токио, «спором» о принадлежности южных Курильских островов (в 1990-х гг. он был министром по делам «северных территорий»). В 2002 г. он покидал ЛДП на фоне коррупционного скандала, который закончился приговором к двум годам тюрьмы, но затем он смог вернуться в политику. А в 2023 г. Судзуки вышел из правой Партии инновации Японии после другой своей поездки в Россию и вернулся в ЛДП. Он, в частности, говорил, что «верит в победу России» на Украине и что «эта война произошла потому, что [президент Украины Владимир] Зеленский не соблюдал минские соглашения».
Отношения России и Японии деградировали после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 г., когда в Токио резко осудили действия Москвы. Последний телефонный разговор лидеров двух стран состоялся, согласно сайту Кремля, еще 17 февраля 2022 г., когда премьером Японии был Фумио Кисида. Путин и Такаити находятся под персональными санкциями двух стран, а последний крупный пакет персональных санкций со стороны МИД России в отношении граждан Японии был объявлен в ноябре 2025 г.
Такаити после своего прихода к власти в октябре 2025 г. признавала, что сейчас отношения между странами переживают не лучшие времена, но ее политика будет направлена «на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора (по итогам Второй мировой, который так и не удалось заключить за 80 лет. – «Ведомости»)». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал эти слова, сказав, что «мы также являемся сторонниками заключения мирного договора с Японией», но констатировал недружественную позицию Токио в настоящий момент.
В то же время Такаити отмечала наличие «серьезных опасений относительно военных тенденций» России и призвала «не мириться с попытками одностороннего изменения статус-кво силой» на Украине. Но при этом в октябре 2025 г. Такаити, как писали японские СМИ, якобы ответила президенту США Дональду Трампу на его запрос, что Япония не будет отказываться от проекта «Сахалин-2».
Судя по японским СМИ, речь идет именно об устном послании, подчеркивает ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. На деле преградой к восстановлению отношений для японцев является продолжение боевых действий на Украине. Возобновления контактов, в том числе по Северному морскому пути, рыболовству, энергетике и другим вопросам, интересны бизнес-сообществу, аналогичный запрос есть и в Южной Корее, говорит Кузьминков.
Сейчас в окружении Такаити не последнюю роль играют люди, которые занимались российским направлением во времена премьера Синдзо Абэ, продолжает эксперт. При этом она, если, например, судить по ее книге 2024 г., довольно жестко настроена в отношении России – помимо привычных претензий она брала в расчет даже слова депутата Госдумы Сергея Миронова (он сказал в 2022 г., что, «по мнению ряда экспертов, Россия имеет все права на остров Хоккайдо»). Выходца же с Хоккайдо Судзуки можно назвать лоббистом России, но из-за собственных интересов, а его дочь Такако Судзуки занимает высокий пост в партии и одно время противодействовала работе украинского посла.