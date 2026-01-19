Планирует ли премьер Японии Такаити восстанавливать отношения с Россией

Судзуки много лет занимается темой отношений с Россией, в частности, как считают в Токио, «спором» о принадлежности южных Курильских островов (в 1990-х гг. он был министром по делам «северных территорий»). В 2002 г. он покидал ЛДП на фоне коррупционного скандала, который закончился приговором к двум годам тюрьмы, но затем он смог вернуться в политику. А в 2023 г. Судзуки вышел из правой Партии инновации Японии после другой своей поездки в Россию и вернулся в ЛДП. Он, в частности, говорил, что «верит в победу России» на Украине и что «эта война произошла потому, что [президент Украины Владимир] Зеленский не соблюдал минские соглашения».