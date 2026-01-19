За четыре часа над регионами РФ сбили 16 украинских беспилотников

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Отрадное в результате удара беспилотника по частному дому тяжелые ранения получил мирный житель. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место и вывезли пострадавшего на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, однако по пути транспорт был атакован FPV-дроном. Мужчину без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение в медучреждение, но он скончался по дороге до больницы.