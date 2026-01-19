Газета
Главная / Политика /

За четыре часа над регионами РФ сбили 16 украинских беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников в период с 12:00 до 16:00 мск над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 13 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще три – над Курской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Отрадное в результате удара беспилотника по частному дому тяжелые ранения получил мирный житель. Бойцы самообороны оперативно прибыли на место и вывезли пострадавшего на автомобиле главы администрации Малиновского сельского поселения, однако по пути транспорт был атакован FPV-дроном. Мужчину без сознания перенесли в служебный автомобиль бойцов самообороны и продолжили движение в медучреждение, но он скончался по дороге до больницы.

До этого в Минобороны сообщали, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских БПЛА самолетного типа над регионами РФ. Больше всего дронов – 31 – было сбито над территорией Белгородской области.

