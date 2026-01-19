Газета
Главная / Политика /

Чехия не будет поставлять самолеты Украине для борьбы с дронами

Ведомости

Прага не будет поставлять Киеву самолеты L-159 для борьбы с беспилотниками. Об этом объявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«[Министр обороны Чехии Яромир] Зуна ясно сказал, что срок службы самолетов составляет еще около 15 лет, и они нужны армии», – сказал премьер (цитата по СТ 24).

Прага понимает, что Киев нуждается в самолетах, но их «просто нет в наличии»: «Неправда, что они где-то стоят в ангаре и не используются». Дискуссию о продаже L-159 он назвал излишней.

16 января президент Чехии Петр Павел объявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Прага готова предоставить Киеву боевые самолеты для борьбы с беспилотниками. Тогда он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен оперативно.

Павел до этого упоминал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые используются в чешской армии.

