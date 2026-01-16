Газета
Политика

Чехия готова поставить Украине самолеты для борьбы с БПЛА

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел объявил на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, что Прага готова в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает Reuters.

Павел отметил, что Чешская Республика способна в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые справляются с задачей нейтрализации БПЛА. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос может быть решен оперативно.

Конкретные модели самолетов Павел не уточнил. Вместе с этим, как сообщает Reuters, ранее он упоминал возможность передачи Украине дозвуковых истребителей L-159, которые используются в чешской армии.

Страны ЕС договорились предоставить Киеву кредит в 90 млрд евро

Политика / Международные новости

Кроме того, Павел заявил, что Чехия готова предоставить Украине системы раннего предупреждения, включая пассивные радары.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш говорил, что предыдущие власти страны направили на вооружение Украины более 700 млн евро, при этом расходы держались в секрете. 

В октябре 2025 г. Бабиш говорил, что Чехия больше не может напрямую финансировать помощь Украине из госбюджета. Он отмечал, что у них нет денег для Чехии, но отмечал, что теперь будут помогать Киеву через Евросоюз, который направляет помощь Украине.

