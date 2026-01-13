Газета
Бабиш: прошлые власти Чехии тайно выделили на оружие для Украины 700 млн евро

Ведомости

Предыдущее правительство Чехии направило на вооружение Украины более 700 млн евро, при этом расходы держались в секрете. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, его цитирует Ceske Noviny.

По словам Бабиша, в чешский бюджет «тайно было вложено 17,1 млрд крон в вооружение» (около 705 млн евро). «Все это было скрыто, все было сверхсекретно», – подчеркнул он.

Премьер добавил, что кабинет его предшественника Петра Фиалы не раскрывал подробности этой инициативы. В ответ Фиала раскритиковал обнародование информации, заявив, что такие действия создают угрозу безопасности чешских компаний.

В октябре 2025 г. Бабиш говорил, что Чехия больше не может напрямую финансировать помощь Украине из госбюджета. Он отмечал, что у них нет денег для Чехии, но отмечал, что теперь будут помогать Киеву через Евросоюз, который направляет помощь Украине.

5 октября 2025 г. на парламентских выборах в Чехии победило правопопулистское движение «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством Бабиша. Партия получила 34,5% голосов и 80 из 200 мест в нижней палате парламента.

