Боевики похитили более 160 прихожан во время служб в церквях Нигерии
Вооруженные боевики ворвались в несколько церквей во время воскресных служб в штате Кадуна на севере Нигерии и похитили, по разным данным, от 163 до 168 человек, сообщает TG News со ссылкой на местные власти.
Как сообщает Associated Press, нападения произошли 18 января в общине Курмин-Вали. По словам депутата законодательного собрания штата Усмана Данлами Стинго, были атакованы три церкви: Евангелическая церковь (ECWA), отделение Херувимов и Серафимов и католическая церковь. Бандиты открыли огонь, чтобы посеять панику, а затем увели прихожан в близлежащие леса.
Председатель Христианской ассоциации Нигерии в северном регионе Джон Хаяб сообщил, что первоначально было похищено 172 человека, девять из которых позже сбежали или были освобождены. Таким образом, в заложниках остаются 163 человека, включая женщин, детей и пожилых людей. Данные депутата Стинго отличаются: он говорит о 168 пропавших. Ответственность за атаку пока никто не взял, но стиль нападения характерен для синдикатов, занимающихся похищениями людей с целью выкупа, которые давно терроризируют северные штаты Нигерии.
Местные жители и лидеры общин призвали федеральные и региональные власти активизировать спасательные операции и усилить военное присутствие в уязвимых сельских районах. Семьи похищенных проводят молитвенные бдения. Федеральное правительство пока не сделало официального заявления по инциденту.