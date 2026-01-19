Боевики похитили более 160 прихожан во время служб в церквях Нигерии

Председатель Христианской ассоциации Нигерии в северном регионе Джон Хаяб сообщил, что первоначально было похищено 172 человека, девять из которых позже сбежали или были освобождены. Таким образом, в заложниках остаются 163 человека, включая женщин, детей и пожилых людей. Данные депутата Стинго отличаются: он говорит о 168 пропавших. Ответственность за атаку пока никто не взял, но стиль нападения характерен для синдикатов, занимающихся похищениями людей с целью выкупа, которые давно терроризируют северные штаты Нигерии.