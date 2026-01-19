Премьер Чехии купил глобус, чтобы понять ситуацию вокруг Гренландии
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что союзникам по НАТО необходимо достичь согласия по вопросу Гренландии внутри альянса, а не конфликтовать. Он добавил, что для лучшего понимания ситуации он купил «большой и красивый глобус».
Бабиш подчеркнул, что публичные споры наносят вред. При этом он поддержал аргументацию президента США Дональда Трампа о стратегической важности острова, отметив, что ракета «Орешник» долетела бы до Белого дома за 26 минут, а 11-я минута полета как раз приходится на Гренландию.
«Так что аргументы президента Трампа о Китае и России соответствуют. В общем, необходимо договариваться. А разные декларации ни к чему», – резюмировал чешский премьер (цитата по «РИА Новости»).
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения силы для захвата Гренландии. «Без комментариев», – ответил он на соответствующий вопрос NBC News.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.