Премьер Чехии купил глобус, чтобы понять ситуацию вокруг Гренландии

Бабиш подчеркнул, что публичные споры наносят вред. При этом он поддержал аргументацию президента США Дональда Трампа о стратегической важности острова, отметив, что ракета «Орешник» долетела бы до Белого дома за 26 минут, а 11-я минута полета как раз приходится на Гренландию.