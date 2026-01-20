Средства ПВО сбили 47 беспилотников вечером 19 января
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 беспилотников над регионами, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале. Это произошло в период с 20:00 до 23:00 мск.
Больше всего сбили БПЛА в Ростовской области – 21. 19 беспилотников уничтожили над Брянской областью. Дроны также были сбиты над Калужской (5), Белгородской (1) и Курской (1) областями.
19 января дежурные средства ПВО также уничтожили 16 украинских беспилотников в период с 12:00 до 16:00 мск над регионами России.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что беспилотники вооруженных сил Украины атаковали территорию средней общеобразовательной школы № 1 «Скифия» в городе Каменке-Днепровской.