Politico: Белый дом не назначил встречу с Зеленским на форуме в Давосе
Белый дом пока не назначил двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет Politico.
По данным издания, 21 января станет «ключевым днем» на форуме, так как лидеры «коалиции желающих» встретятся с Трампом. Ожидается, что они попросят его одобрить гарантии безопасности, разработанные в Париже для Украины после окончания конфликта.
По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хочет личной встречи. Нежелание встречаться исходит из Белого дома.
«Зеленский всегда встречался бы с Трампом, поскольку считает, что выгоды перевешивают издержки, и что если он сам с ним не общается, то это делают другие», – сказал собеседник агентства.
Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата писала, что лидеры Евросоюза (ЕС) и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «рвут в клочья свои брифинги по Украине». Материалы по Украине заменяются «пряником и кнутом» – способами, с помощью которых Брюссель может ответить на обещанные Трампом тарифы, а также предложениями по деэскалации, отметил источник.