Politico: Белый дом не назначил встречу с Зеленским на форуме в Давосе

Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата писала, что лидеры Евросоюза (ЕС) и их делегации, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом и другими официальными лицами США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, «рвут в клочья свои брифинги по Украине». Материалы по Украине заменяются «пряником и кнутом» – способами, с помощью которых Брюссель может ответить на обещанные Трампом тарифы, а также предложениями по деэскалации, отметил источник.