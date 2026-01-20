Газета
Главная / Политика /

Над Черным морем зафиксировали противолодочный самолет США

Ведомости

Разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, предназначенный для патрулирования акваторий, был зафиксирован в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные о маршруте судна.

По данным агентства, самолет вылетел с острова Сицилия в Италии, достиг Черного моря со стороны болгарской Варны, затем проследовал через воздушное пространство Румынии и направился в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

После этого P-8A Poseidon совершил круг, взял курс на грузинский Батуми, где снова изменил направление и вернулся на Сицилию.

P-8A Poseidon, созданный на основе гражданского лайнера Boeing 737-800ERX, используется для наблюдения за морскими судами, а также для обнаружения и противодействия подводным лодкам.

В сентябре 2025 г. самолет разведки и целеуказания США Bombardier Challenger 650 Artemis был замечен патрулирующим воздушное пространство над Черным морем. Сообщалось, что американское воздушное судно работало недалеко от северной части Турции, а пункт назначения самолета был скрыт.

