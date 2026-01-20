Норвегия допустила конфискацию имущества граждан в случае конфликта с Россией
Норвежские власти разослали своим граждан уведомления о возможности конфискации их домов и транспортных средств в случае войны с Россией. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на норвежских военных чиновников.
Письма были «предварительным предупреждением» для тех, кто располагает активами, которые могут потребоваться для реквизиции, уточняется в материале. Реквизиция распространяется на транспортные средства, лодки, оборудование и имущество.
19 января было выдано около 13 500 «подготовительных реквизитов», действительных в течение одного года. Вместе с тем для большинства получателей эти уведомления не стали неожиданностью, поскольку две трети из них «просто продлевали запросы, поданные в предыдущие годы».
16 января Politico писало, что элитные силы Великобритании проводят экстремальные тренировки в Арктике, готовясь к возможной конфронтации с Россией. В Норвегии развернут новый лагерь «Викинг», где численность британских морских пехотинцев будет удвоена к 2027 г.
Издание сообщало, что тренировки включают выживание при температуре ниже -20 градусов, прыжки в прорубь и учения, моделирующие сценарии активации ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне.