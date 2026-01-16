Британские и норвежские войска проводят учения на случай конфликта с Россией
Элитные силы Великобритании проводят экстремальные тренировки в Арктике, готовясь к возможной конфронтации с Россией, сообщает Politico. В Норвегии развернут новый лагерь «Викинг», где численность британских морских пехотинцев будет удвоена к 2027 г.
Как пишет издание, тренировки включают выживание при температуре ниже -20 градусов, прыжки в прорубь и учения, моделирующие сценарии активации ст. 5 НАТО о коллективной обороне.
«Мы видим себя на континууме, где на одном конце война, на другом – мир, и мы находимся где-то на этом континууме», – заявил бригадный генерал Джейми Норман, командующий коммандос-силами Великобритании. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер, посетившая объект, подтвердила, что страна «фактически удваивает» численность своих морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет.
Однако, как отмечает Politico, внимание к арктической безопасности разделено: пока НАТО укрепляет позиции в норвежском секторе для противодействия России, другой кризис разгорается вокруг Гренландии, где президент США Дональд Трамп настаивает на праве собственности на остров. Норвежский министр Эспен Барт Эйде отметил, что ему приходится отвлекаться от поддержки Украины на «другие вещи».
15 января официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия со всей серьезностью воспринимает процессы милитаризации Европы и учитывает их в военном планировании, включая модернизацию всех видов вооружений.
Страны НАТО неоднократно проводили военные учения вдоль северных границ с Россией. Так в июне 2025 г. Финляндия приняла на своих полигонах войска США, Франции и Великобритании для проведения учений Atlantic Trident.