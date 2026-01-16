Британские и норвежские войска проводят учения на случай конфликта с Россией

«Мы видим себя на континууме, где на одном конце война, на другом – мир, и мы находимся где-то на этом континууме», – заявил бригадный генерал Джейми Норман, командующий коммандос-силами Великобритании. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер, посетившая объект, подтвердила, что страна «фактически удваивает» численность своих морских пехотинцев в Норвегии в течение трех лет.