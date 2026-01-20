Лондон рассматривает введение запрета на использование соцсетей для детей

Великобритания рассматривает ряд мер для лучшей защиты детей в интернете, включая введение запрета на использование соцсетей для лиц младше определенного возраста и ужесточение правил по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.