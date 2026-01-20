Лондон рассматривает введение запрета на использование соцсетей для детей
Великобритания рассматривает ряд мер для лучшей защиты детей в интернете, включая введение запрета на использование соцсетей для лиц младше определенного возраста и ужесточение правил по использованию мобильных телефонов в школах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства страны.
В качестве ориентира для разработки инициативы британский кабмин будет рассматривать закон о запрете использования соцсетей для пользователей младше 16 лет, принятый в Австралии 10 декабря. Правительство также заявило, что будет изучать мировую практику, чтобы оценить эффективность такого решения.
Как отмечает Reuters, британское правительство не обозначило конкретный возрастной предел, который намерено установить.
Закон, вступивший в силу в Австралии в полночь 10 декабря, обязывает 10 крупнейших платформ, включая TikTok, YouTube, Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), блокировать несовершеннолетних. За нарушение грозят штрафы до 49,5 млн австралийских долларов.
Технологические компании, включая платформу X Илона Маска, заявили о вынужденном соблюдении закона. Для проверки возраста они будут применять комбинацию методов: анализ поведения пользователей, селфи, а также данные документов и банковских счетов.