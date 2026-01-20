Барбин заявил об угрозах Дании изъять землю под зданиями посольства РФ
Власти Дании угрожают изъять участки земли, на которых расположены здания российского посольства. Об этом сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС.
По словам дипломата, в результате решений датского правительства численность российской дипмиссии была существенно сокращена, прекращена работа торгпредства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.
«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», – пояснил он.
Барбин отметил, что посольство работает в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады. По его словам, крайне осложнено решение многих практических вопросов, включая получение и продление аккредитации сотрудников, доступ к банковским услугам, проведение ремонтных работ, техническое обслуживание автотранспорта и инженерного оборудования.
20 января посол также заявлял, что Дания, по его оценке, маниакально нацелена на конфронтацию с Россией, что делает невозможным развитие сотрудничества между двумя странами.