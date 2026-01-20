Барбин заявил об угрозах Дании изъять землю под зданиями посольства РФ

Барбин отметил, что посольство работает в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады. По его словам, крайне осложнено решение многих практических вопросов, включая получение и продление аккредитации сотрудников, доступ к банковским услугам, проведение ремонтных работ, техническое обслуживание автотранспорта и инженерного оборудования.