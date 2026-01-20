Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Барбин заявил об угрозах Дании изъять землю под зданиями посольства РФ

Ведомости

Власти Дании угрожают изъять участки земли, на которых расположены здания российского посольства. Об этом сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, в результате решений датского правительства численность российской дипмиссии была существенно сокращена, прекращена работа торгпредства, а деятельность Российского центра науки и культуры значительно ограничена.

«Со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии», – пояснил он.

Барбин отметил, что посольство работает в условиях жесткого противодействия со стороны датских властей и фактической блокады. По его словам, крайне осложнено решение многих практических вопросов, включая получение и продление аккредитации сотрудников, доступ к банковским услугам, проведение ремонтных работ, техническое обслуживание автотранспорта и инженерного оборудования.

20 января посол также заявлял, что Дания, по его оценке, маниакально нацелена на конфронтацию с Россией, что делает невозможным развитие сотрудничества между двумя странами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь