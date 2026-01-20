Лавров: ЕС сохраняет стремление нанести России стратегическое поражение

Предыдущая такая встреча состоялась 14 января 2025 г. Тогда министр, подводя итоги 2024 г., говорил о противостоянии сторонников принципов международного права и миропорядка, закрепленного в Уставе ООН, и государств, которых эти принципы не устраивают. По его словам, западным странам противостоят силы, выступающие за многополярность и суверенное равенство государств. Также Лавров тогда заявлял, что главной целью западных стран является ослабление России в геополитическом плане.