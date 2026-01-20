Лавров: ЕС сохраняет стремление нанести России стратегическое поражение
Цель нанести России стратегическое поражение по-прежнему присутствует в головах и планах европейских лидеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 г.
По словам министра, формулировка о стратегическом поражении России сейчас звучит реже, однако сама установка сохраняется. «Чего стоят рассуждения канцлера Фридриха Мерца о том, что германская армия должна вновь стать самой сильной в Европе», – отметил он.
Лавров в январе традиционно проводит расширенные пресс-конференции, на которых подводит итоги внешнеполитической деятельности за прошедший год и отвечает на вопросы журналистов по текущей международной повестке.
Предыдущая такая встреча состоялась 14 января 2025 г. Тогда министр, подводя итоги 2024 г., говорил о противостоянии сторонников принципов международного права и миропорядка, закрепленного в Уставе ООН, и государств, которых эти принципы не устраивают. По его словам, западным странам противостоят силы, выступающие за многополярность и суверенное равенство государств. Также Лавров тогда заявлял, что главной целью западных стран является ослабление России в геополитическом плане.