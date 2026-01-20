Газета
Политика

Лавров: США пока не ведут разговоров с РФ о работе посольств

Ведомости

США пока не ведут переговоров с Россией по вопросам нормализации работы посольств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В частности, речь идет также о возвращении российской дипломатической собственности.

Москва, по словам Лаврова, хочет начать вести переговоры о возобновлении прямого авиасообщения.

16 июня 2025 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон отменил консультации с Россией по устранению «раздражителей» в двусторонних отношениях и нормализации работы посольств.

Россия и США начали проводить встречи по вопросам нормализации работы своих посольств в феврале 2025 г. Результатом этих встреч стало назначение на пост посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева.

