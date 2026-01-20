Лавров: многополярность уже никуда не исчезнет
Многополярность, как объективная тенденция, уже никогда никуда не исчезнет и ничем не заменится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 г.
По словам министра, многополярность уже невозможно «поставить» под однополярную или биполярную конструкцию. «Уже слишком много центров экономического роста, я упоминал и Китай, и Индию, Бразилию. Африка начинает уже ощущать второе пробуждение», – пояснил министр.
В ходе пресс-конференции Лавров также заявил, что цель нанести России стратегическое поражение по-прежнему сохраняется в установках и планах европейских лидеров. По его словам, эта формулировка звучит реже, но сама установка такого подхода никуда не исчезла.
Кроме того, министр отмечал, что если западные страны предпочитают обсуждать между собой вопросы «по понятиям», в том числе в контексте ситуации вокруг Гренландии, это их право и их выбор. При этом Россия, подчеркнул Лавров, выстраивает диалог с партнерами из других стран на основе принципов равноправия.