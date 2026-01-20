Лавров: разговоры Запада между собой «по понятиям» остаются их выбором

20 января стало известно, что страны НАТО отказались обмениваться разведданными с США на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. Об этом писала газета The i Paper со ссылкой на источники. По данным собеседников издания по обе стороны Атлантики, отношения в сфере безопасности между США и Великобританией находятся на самом низком уровне с 1950-х гг., что, по их оценке, создает риски для безопасности Европы. Источники отмечали, что стремление президента США приобрести Гренландию из соображений национальной безопасности «подрывает доверие и разрушает давние соглашения». «Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО», – говорил высокопоставленный источник в альянсе.