Лавров: разговоры Запада между собой «по понятиям» остаются их выбором
Если западные страны предпочитают общаться между собой «по понятиям», это их право и их выбор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии на пресс-конференции.
При этом, по словам министра, Россия выстраивает диалог с партнерами из других стран на основе равноправия. «Можно говорить о том, что мы хотим применять повсеместно общепринятые нормы международного права, но главное здесь равноправие, взаимное уважение и поиск баланса интересов», – подчеркнул Лавров.
20 января стало известно, что страны НАТО отказались обмениваться разведданными с США на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии. Об этом писала газета The i Paper со ссылкой на источники. По данным собеседников издания по обе стороны Атлантики, отношения в сфере безопасности между США и Великобританией находятся на самом низком уровне с 1950-х гг., что, по их оценке, создает риски для безопасности Европы. Источники отмечали, что стремление президента США приобрести Гренландию из соображений национальной безопасности «подрывает доверие и разрушает давние соглашения». «Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО», – говорил высокопоставленный источник в альянсе.
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении аннексировать Гренландию. По словам Трампа, тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова.