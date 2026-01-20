Лавров: Россия не позволит Западу снова вооружить Киев

19 января Politico писало, что формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. По словам источника газеты в дипломатических кругах, «коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, но создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах, которые «укрепляли доверие и способность к сотрудничеству».