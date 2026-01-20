Лавров: Россия не позволит Западу снова вооружить Киев
Россия не позволит Западу в очередной раз перевооружить «киевский режим», чтобы дать ему возможность «перевести дух и наброситься» на Россию, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров также назвал Киев «инструментом обезумевших западноевропейцев». «Позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Российскую Федерацию. <...> Конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем», – подчеркнул глава МИД РФ.
19 января Politico писало, что формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. По словам источника газеты в дипломатических кругах, «коалиция желающих» изначально занималась вопросами Украины, но создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах, которые «укрепляли доверие и способность к сотрудничеству».
16 января в публикации в соцсети Х дипломаты ФРГ заявили, что страна «стоит на стороне Украины». Отмечается, что Германия выделит Киеву 60 млн евро «на отопление, защиту, системы отопления и горячую воду».