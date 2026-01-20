Путин проведет встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

13 января Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Последний доложил главе государства о динамике социально-экономического развития региона. В частности, Евраев рассказал, что сейчас область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по индексу физического объема инвестиций. По его словам, в регионе реализуется 425 млрд руб. инвестиций, а также создано 27 000 новых рабочих мест. Кроме того, отдельное внимание уделено помощи участникам спецоперации на Украине.