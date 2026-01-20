Путин проведет встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу в Кремле с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Путин целенаправленно продолжает работу с российскими регионами, тем более в плане обсуждения итогов прошедшего года», – добавил он.
Песков также рассказал, что 20 января у российского президента пройдет ряд других рабочих встреч. Они будут носить непубличных характер.
13 января Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Последний доложил главе государства о динамике социально-экономического развития региона. В частности, Евраев рассказал, что сейчас область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по индексу физического объема инвестиций. По его словам, в регионе реализуется 425 млрд руб. инвестиций, а также создано 27 000 новых рабочих мест. Кроме того, отдельное внимание уделено помощи участникам спецоперации на Украине.