Главная / Политика /

Путин проведет встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу в Кремле с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Путин целенаправленно продолжает работу с российскими регионами, тем более в плане обсуждения итогов прошедшего года», – добавил он.

Песков также рассказал, что 20 января у российского президента пройдет ряд других рабочих встреч. Они будут носить непубличных характер.

13 января Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Последний доложил главе государства о динамике социально-экономического развития региона. В частности, Евраев рассказал, что сейчас область занимает третье место в Центральном федеральном округе (ЦФО) по индексу физического объема инвестиций. По его словам, в регионе реализуется 425 млрд руб. инвестиций, а также создано 27 000 новых рабочих мест. Кроме того, отдельное внимание уделено помощи участникам спецоперации на Украине.

