Песков выразил сожаление из-за курса Молдавии на отрицание отношений с Россией

Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств 27 июня 2023 г. Спикер парламента страны Игорь Гросу говорил, что Кишинев хотел был завершить процесс как можно скорее. Решение о выходе из Ассамблеи СНГ в Молдавии было принято в середине мая 2023 г., республика регулярно сообщает о выходе из соглашений, заключенных в рамках содружества.