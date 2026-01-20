Песков выразил сожаление из-за курса Молдавии на отрицание отношений с Россией
Кремль с сожалением относится к тому, что Молдавия продолжает курс на отрицание каких-либо отношений с Россией. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Кишинева выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ).
Представитель Кремля отметил, что заявление МИДа Молдавии о запуске процесса выхода из СНГ не стало неожиданностью. По его словам, республика уже длительное время де-факто не участвовала в работе содружества и было понятно, что рано или поздно наступит формализация замороженного состояния.
«Здесь можно только выразить сожаление. Содружество Независимых Государств – это интеграционный формат, который за многие годы подтвердил и переподтвердил свою полезность для стран-участниц. Это работающий формат, это хорошая площадка, на которой вызревают более продвинутые интеграции», – подчеркнул Песков.
19 января министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой объявил, что страна начала процедуру денонсации Устава СНГ, Соглашения о создании содружества и соответствующего приложения, лежащих в основе ее членства в СНГ. После их официальной денонсации республика перестанет быть юридическим членом организации, хотя де-факто участие было приостановлено ранее.
Молдавия запустила процедуру выхода из Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств 27 июня 2023 г. Спикер парламента страны Игорь Гросу говорил, что Кишинев хотел был завершить процесс как можно скорее. Решение о выходе из Ассамблеи СНГ в Молдавии было принято в середине мая 2023 г., республика регулярно сообщает о выходе из соглашений, заключенных в рамках содружества.