Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Axios: подписание «плана процветания» США и Украины отменено

Ведомости

Подписания «плана процветания» между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Как сообщил изданию американский чиновник, дата подписания соглашения не назначена, а план нуждается в доработке.

Президент США Дональд Трамп все же планируется встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил собеседник издания. Он при этом призвал не ждать «каких-либо прорывов».

Axios отметило, что до недавнего времени союзники США ожидали, что в Давосе Трамп объявит о создании «Совета мира» по Газе и подпишет соглашение о восстановлении Украины.

«Вместо этого они оказались в состоянии неопределенности в преддверии его прибытия, обсуждая, как сдержать кризис вокруг Гренландии, который угрожает расколом НАТО», – говорится в тексте. Украинский чиновник сообщил, что европейским представителями пришлось отказаться от своих аргументов по Украине и написать новые по Гренландии.

Politico писало, что Трамп обходит встречу с украинским коллегой. По данным эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень хочет личной встречи, а «нежелание ее проводить исходит от Белого дома». Вашингтон пока не назначил двустороннюю встречу с президентом Украины.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте