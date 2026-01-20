Axios: подписание «плана процветания» США и Украины отменено
Подписания «плана процветания» между США и Украиной на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменили. Об этом пишет Axios со ссылкой на украинского чиновника.
Как сообщил изданию американский чиновник, дата подписания соглашения не назначена, а план нуждается в доработке.
Президент США Дональд Трамп все же планируется встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил собеседник издания. Он при этом призвал не ждать «каких-либо прорывов».
Axios отметило, что до недавнего времени союзники США ожидали, что в Давосе Трамп объявит о создании «Совета мира» по Газе и подпишет соглашение о восстановлении Украины.
«Вместо этого они оказались в состоянии неопределенности в преддверии его прибытия, обсуждая, как сдержать кризис вокруг Гренландии, который угрожает расколом НАТО», – говорится в тексте. Украинский чиновник сообщил, что европейским представителями пришлось отказаться от своих аргументов по Украине и написать новые по Гренландии.
Politico писало, что Трамп обходит встречу с украинским коллегой. По данным эксперта по внешней политике от Республиканской партии, Зеленский очень хочет личной встречи, а «нежелание ее проводить исходит от Белого дома». Вашингтон пока не назначил двустороннюю встречу с президентом Украины.