Путин обсудил с главой Адыгеи экономику, сельское хозяйство и туризм

Глава региона отметил рост строительной активности – объем ввода жилья превышает 600 000 кв. м. Инвестиции, по его словам, увеличились до 117% к прошлому году. Кумпилов сообщил о выходе на финальную стадию создания промышленного парка – договоры заключены с пятью резидентами, подготовлена инфраструктура, включая 50 МВт мощности электроснабжения, 30 000 куб. м в час газа, внутренние дороги и очистные сооружения.