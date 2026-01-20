Газета
Главная / Политика /

Путин обсудил с главой Адыгеи экономику, сельское хозяйство и туризм

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщили в Кремле.

Кумпилов доложил о социально-экономических показателях региона, развитии сельского хозяйства и туристических маршрутов. По его словам, валовой региональный продукт (ВРП) вырос до 106,5%, индекс промышленного производства составил 102%. А среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась с 56 000 до 66 426 руб.

Глава региона отметил рост строительной активности – объем ввода жилья превышает 600 000 кв. м. Инвестиции, по его словам, увеличились до 117% к прошлому году. Кумпилов сообщил о выходе на финальную стадию создания промышленного парка – договоры заключены с пятью резидентами, подготовлена инфраструктура, включая 50 МВт мощности электроснабжения, 30 000 куб. м в час газа, внутренние дороги и очистные сооружения.

Отдельное внимание он уделил агропромышленному комплексу. В Адыгее зафиксирован рекордный урожай озимой пшеницы – более 60 ц с 1 га, что стало лучшим показателем в стране.

«По году мы очень сильно развили бренд адыгейского сыра, мягких сыров. Мы сыров, сырных продуктов произвели больше 32 000 т. И мы дальше наращиваем мощности, строятся новые заводы», – пояснил Кумпилов.

Также реализуются проекты в масложировой отрасли и рисоводстве – возводятся маслоэкстракционный завод и два рисозавода.

Говоря о развитии производства сыра, Путин поинтересовался: «Адыгейский сыр – это бренд. Вкусно?» Кумпилов ответил: «Однозначно».

Глава Адыгеи добавил, что фестиваль адыгейского сыра проводится уже 14 лет подряд. За два дня он собрал до 70 000 гостей. Мероприятие, по его словам, стало федеральной площадкой и способствует развитию событийного туризма – в период фестиваля гостиницы и гостевые дома региона полностью заполнены.

Кумпилов также отметил, что турпоток в Адыгею по 2025 г. увеличился на 160%. Власти учитывают это в стратегии развития региона.

20 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал встречу президента с главой Адыгеи. Представитель Кремля отмечал, что Путин целенаправленно продолжает работу с российскими регионами в плане обсуждения итогов прошедшего года.

