Суд на Украине приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы

Его признали виновным в захвате земли в Киевской области
Ведомости

Бывшего президента Украины Виктора Януковича приговорили к 15 годам тюрьмы заочно по делу о захвате земельного участка под Киевом. Решение об этом вынес Высший антикоррупционный суд Украины, сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Суд признал экс-президента виновным в завладении земельным участком лесного фонда на территории Сухолуцкого сельсовета в Киевской области площадью 17,5 га и ориентировочной стоимостью более 22 млн гривен (39,5 млн руб.).

Также вынесен приговор его предполагаемому сообщнику, его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины (соучастие в присвоении или растрате имущества). При этом его освободили от отбывания наказания на основании истечения сроков привлечения к ответственности. Имя сообщника не раскрывается.

В САП заявили, что Янукович, будучи премьер-министром Украины, в 2007 г. с целью завладения государственным имуществом «инициировал принятие ряда решений, которые привели к выбытию из государственной собственности вышеуказанной земли». На этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс.

Это не первый приговор Януковичу на Украине после евромайдана 2014 г. В апреле 2025 г. его приговорили к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. До этого, в январе 2019 г., его признали виновным в госизмене и пособничестве «агрессии России против Украины» и приговорили к 13 годам тюрьмы.

