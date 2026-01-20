Суд на Украине приговорил Януковича к 15 годам тюрьмы

Это не первый приговор Януковичу на Украине после евромайдана 2014 г. В апреле 2025 г. его приговорили к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу. До этого, в январе 2019 г., его признали виновным в госизмене и пособничестве «агрессии России против Украины» и приговорили к 13 годам тюрьмы.