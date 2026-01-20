Газета
Главная / Политика /

Силы ПВО за семь часов сбили 23 беспилотника над Россией

Ведомости

С 9:00 до 16:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего – 16 БПЛА – сбили над территорией Белгородской области, еще пять – над Астраханской. Кроме того, по одному дрону ликвидировали над Брянской и Курской областями.

20 января Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы, Ярославля («Туношна»), Самары («Курумоч»), Волгограда («Гумрак») и Астрахани («Нариманово»).

В ночь на 20 января дежурные средства ПВО сбили 32 украинских беспилотника самолетного типа. По девять БПЛА было ликвидировано в небе над Брянской областью и Крымом. Три воздушных цели было нейтрализовано в Воронежской области, по две – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Один беспилотник российские военные сбили в Смоленской области.

