Лавров спародировал акцент, поправив журналистку из Италии
Глава МИД РФ Сергей Лавров в шутливой форме поправил журналистку из Италии во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г.
Задавая вопрос, корреспондент поблагодарила официального представителя МИД РФ Марию Захарову, обратившись к ней по имени и отчеству, а министру сказала «спасибо, мистер Лавров». В ответ глава МИДа добавил: «и Сергей Викторович», сделав ударение в отчестве на «о» на итальянский манер. Журналистка с улыбкой повторила обращение и сказала: «Да, все верно».
Пресс-конференция состоялась 20 января. На ней Лавров заявил, что «пресловутая изоляция» России не состоялась, «как бы о ней ни говорили наши недоброжелатели». По его словам, крупнейшими событиями 2025 г. стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади и участие большого числа зарубежных гостей. Министр также отметил, что Россия высоко ценит участие иностранных делегаций в юбилейных торжествах, обратил внимание на линию Москвы по развитию добрососедства и сотрудничества в ближнем зарубежье в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Также министр подчеркнул, что Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса.