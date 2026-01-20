Лавров спародировал акцент, поправив журналистку из Италии

Пресс-конференция состоялась 20 января. На ней Лавров заявил, что «пресловутая изоляция» России не состоялась, «как бы о ней ни говорили наши недоброжелатели». По его словам, крупнейшими событиями 2025 г. стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади и участие большого числа зарубежных гостей. Министр также отметил, что Россия высоко ценит участие иностранных делегаций в юбилейных торжествах, обратил внимание на линию Москвы по развитию добрососедства и сотрудничества в ближнем зарубежье в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Также министр подчеркнул, что Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса.