Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2025 году: главное

Лавров подвел итоги работы российской дипломатии в 2025 году: главноеРФ укрепляет отношения с дружественными странами и настроена на поиск дипломатического решения украинского кризиса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 г. «Ведомости» собрали главные тезисы главы МИДа.
«Пресловутая изоляция» России, обратил внимание Лавров, не состоялась, «как бы о ней ни говорили наши недоброжелатели». Министр обратил внимание, что крупнейшим событием 2025 г. стали мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: парад на Красной площади, большое количество зарубежных гостей. Москва очень ценит всех, кто лично принял участие в этих торжествах либо направил специальную делегацию.
«И конечно же, говоря о Второй мировой войне, о ее итогах, нельзя не упомянуть аналогичные мероприятия, которые были проведены в Пекине 3 сентября по случаю разгрома милитаристской Японии и окончания Второй мировой войны. Два этих мероприятия наглядно продемонстрировали, что подавляющее число государств не хочет забывать память, уроки, историю Второй мировой войны. И это очень, очень важный вывод из прошедшего года», – отметил Лавров.
Лавров обратил внимание на линию России по созданию добрососедства, сотрудничества в Ближнем Зарубежье в рамках таких объединений, как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Он подчеркнул, что РФ продолжит продвижение главных флагманских инициатив, выдвинутых президентом России Владимиром Путиным, в первую очередь касательно формирования Большого евразийского партнерства, и, с опорой на эту материальную базу, создания общей континентальной архитектуры, равной идее неделимой безопасности.
Совместно с белорусскими партнерами Москва продвигает инициативу о выработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI в. Эта хартия объявлена открытой для участия всех без исключения государств евразийского континента.
Министр обратил внимание на отношения России с Китаем, «беспрецедентные по своему уровню, по глубине, по совпадению позиций относительно развития ситуации в Евразии и в целом на мировой арене». Он также отметил особо привилегированный стратегический характер партнерства с Индией, которую Путин посетил в декабре 2025 г. Кроме того, практическим воплощением действий по укреплению безопасности в Евразии стал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Корейской Народно-Демократической Республикой, которая оказала России «братскую союзническую помощь» в освобождении Курской области от украинских боевиков, добавил глава МИД РФ.
Лавров также подчеркнул, что все страны БРИКС являются добрыми партнерами России и с каждой из них в 2025 г. укрепились отношения и фундамент развития дальнейшего взаимодействия во всех областях. В настоящее время Москва готовит третью встречу на высшем уровне Россия – Африка. Важным этапом подготовки к саммиту стала вторая конференция министров иностранных дел России и стран Африканского союза, которая состоялась в Каире в декабре прошлого года.
По российской инициативе, которую поддержали страны Группы друзей в защиту Устава ООН, Генассамблея ООН приняла два принципиальных решения: об объявлении Международного дня борьбы против колониализма во всех его формах (14 декабря) и о провозглашении Международного дня по противодействию односторонним санкциям (4 декабря).
«По нашей инициативе осенью прошлого года в Ханое была подписана конвенция ООН по противодействию киберпреступности, первый документ в сфере обеспечению международной информационной безопасности. Надеемся, что такие же конкретные результаты будут достигнуты в ходе разворачивающихся сейчас дискуссий о том, как регулировать искусственный интеллект», – добавил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия привержена поиску дипломатического решения украинского кризиса. По его словам, недостатка в доброй воле со стороны Российской Федерации в том, что касается заключения политических договоренностей, не было, но каждый раз европейские соседи «делали все, чтобы эти договоренности сорвать».
«Точно так же они себя ведут и по отношению к тем инициативам, которые выдвигает администрация [президента США] Дональда Трампа, всячески стремясь убедить американскую администрацию не договариваться с Российской Федерацией. И если вы почитаете заявления европейских политиков, лидеров – та же Кая Каллас, Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте – они всерьез готовятся к войне против Российской Федерации. И, собственно говоря, этого не скрывают», – сказал Лавров.
Позиция России по Украине в двух словах заключается в необходимости устранить первопричины кризиса, которые Запад «долгие-долгие годы сознательно создавал для того, чтобы превратить Украину в угрозу безопасности нашей страны, в плацдарм против России прямо на наших границах».
Россия выстраивает диалог с партнерами из других стран на основе равноправия, заявил Лавров. По его словам, можно говорить о том, что Москва хочет применять повсеместно общепринятые нормы международного права, но главное здесь «равноправие, взаимное уважение и поиск баланса интересов». При этом, если западные страны предпочитают общаться между собой «по понятиям», это их право и их выбор.
Цель нанести РФ стратегическое поражение все еще присутствует в головах и планах европейских лидеров, подчеркнул Лавров. Министр отметил, что формулировка о стратегическом поражении России в настоящее время звучит реже, но сама установка сохраняется.