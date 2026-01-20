США пригрозили пошлинами в 500% для покупателей российской нефти

США пригрозили пошлинами в 500% для покупателей российской нефтиТрамп может сделать это в обход конгресса, заявил Бессент
Президент США Дональд Трамп может ввести пошлины в 500% для стран, покупающих российскую нефть, без одобрения сената США. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business.
«[Трамп] может это сделать в рамках IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях), но сенат хочет предоставить ему эти полномочия», – сказал он.
В июле 2025 г. Бессент предупреждал Пекин, что Вашингтон введет 100%-ные пошлины в случае продолжения закупок нефти из России. Тогда же Бессент упомянул законопроект в конгрессе США, разрешающий Трампу вводить пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть, находящуюся под санкциями.
20 ноября сенатор-республиканец Линдси Грэм утверждал, что Трамп одобрил законопроект о санкциях, предполагающих введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран.