Грэм: Трамп одобряет 500%-ные пошлины против торговых партнеров России

Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях, предполагающих введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает CNN.

Как отметил Грэм, Белый дом уведомил его о согласовании инициативы. Он отметил, что законопроект поддерживают более 80 сенаторов из 100. По словам сенатора, Трамп лично поручил лидеру республиканского большинства в сенате Джону Туну «двигать законопроект вперед».

Сенатор считает, что законопроект необходим для давления на Москву, так как в противном случае «ни успешный план из 28 пунктов, ни план из 12 пунктов» не помогут урегулировать украинский конфликт. Сантор Тун также заявил, что законопроект является «важным инструментом» для администрации Трампа, которая стремится добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Про какой новый санкционный механизм против России говорит Трамп

Политика / Международные новости

При этом Тун отметил, что быстрее всего документ можно провести через конгресс, если он будет внесен сначала в палату представителей, поскольку законопроект предполагает изменение бюджетных поступлений.

17 ноября Трамп сообщил журналистам, что республиканцы в США работают над законопроектом, вводящим серьезные санкции в отношении стран, который ведут бизнес с Россией. По его словам, в перечень может войти Иран. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, Россия негативно относится к этому американскому законопроекту.

За месяц до этого Тун заявил, что «настало время» приступить к рассмотрению законопроекта о введении новых санкций против России.

