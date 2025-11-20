Грэм: Трамп одобряет 500%-ные пошлины против торговых партнеров России

Сенатор считает, что законопроект необходим для давления на Москву, так как в противном случае «ни успешный план из 28 пунктов, ни план из 12 пунктов» не помогут урегулировать украинский конфликт. Сантор Тун также заявил, что законопроект является «важным инструментом» для администрации Трампа, которая стремится добиться мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.