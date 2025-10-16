В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против РФ
Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что «настало время» приступить к рассмотрению законопроекта о введении новых санкций против России. Об этом сообщает журналист портала Punchbowl News, передают «РИА Новости».
«Думаю, настало время… Нам нужно действовать», – сказал Тун.
До этого сенатор провел встречу с одним из авторов инициативы – республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов). По данным издания, обсуждение было посвящено параметрам будущего санкционного пакета.
Вечером 15 октября президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа была продуктивной. Лидеры двух стран, как рассказал Трамп, договорились провести встречу в Венгрии, до этого Москва и Вашингтон проведут переговоры на высоком уровне.