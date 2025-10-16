Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против РФ

Ведомости

Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тун заявил, что «настало время» приступить к рассмотрению законопроекта о введении новых санкций против России. Об этом сообщает журналист портала Punchbowl News, передают «РИА Новости».

«Думаю, настало время… Нам нужно действовать», – сказал Тун.

До этого сенатор провел встречу с одним из авторов инициативы – республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов). По данным издания, обсуждение было посвящено параметрам будущего санкционного пакета.

Вечером 15 октября президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа была продуктивной. Лидеры двух стран, как рассказал Трамп, договорились провести встречу в Венгрии, до этого Москва и Вашингтон проведут переговоры на высоком уровне.

Читайте также:Путин и Трамп договорились встретиться в Будапеште
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её