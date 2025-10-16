В сенате США призвали рассмотреть законопроект о санкциях против РФ

Вечером 15 октября президент США Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что беседа была продуктивной. Лидеры двух стран, как рассказал Трамп, договорились провести встречу в Венгрии, до этого Москва и Вашингтон проведут переговоры на высоком уровне.