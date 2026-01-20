Дмитриев раскритиковал «примитивные методы» Стубба в переговорах с Трампом

20 января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп считает присоединение Гренландии к территориям его страны способом предотвратить «горячий конфликт» с другими странами. Как отметил глава американского минфина, Гренландия якобы становится все более привлекательной целью для иностранных захватов, поэтому Трамп убежден, что она должна быть частью США.