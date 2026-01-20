Дмитриев раскритиковал «примитивные методы» Стубба в переговорах с Трампом
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что методы финского лидера Александра Стубба в рамках переговоров с США вокруг Гренландии примитивны.
«Примитивные методы Стубба не работают. Работают стратегическое мышление, партнерство и фокус на мир», – написал Дмитриев.
Он прокомментировал публикацию Clash Report с интервью финского лидера газете The Washington Post. По мнению Стубба, урегулировать конфликт, связанный с территорией Гренландии, можно было бы с помощью совместного похода в сауну с президентом США Дональдом Трампом.
20 января министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Трамп считает присоединение Гренландии к территориям его страны способом предотвратить «горячий конфликт» с другими странами. Как отметил глава американского минфина, Гренландия якобы становится все более привлекательной целью для иностранных захватов, поэтому Трамп убежден, что она должна быть частью США.