Финляндия планирует завершить строительство забора на границе с РФ в 2026 году
Власти Финляндии рассчитывают завершить возведение пограничного забора на границе с Россией к концу 2026 г. Об этом заявила пограничная служба страны, передает Yle.
Общая протяженность ограждения составит 200 км, а его стоимость оценивается примерно в 380 млн евро. Большая часть забора строится на территории Юго-Восточной Финляндии.
Новая система уже доказала свою эффективность: на прошлой неделе с ее помощью в районе Иматры был задержан первый нарушитель, пытавшийся нелегально пересечь границу. Забор оснащен комплексной системой наблюдения с видеокамерами, тепловизорами и искусственным интеллектом, который анализирует данные и различает людей и животных.
Как отметил начальник пограничного отдела пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии майор Самуэль Сийланен, для миграции диких животных в ограждении предусмотрены проходы. По его словам, забор повышает национальную безопасность, снижая зависимость Финляндии от эффективности пограничного контроля с российской стороны.
25 ноября 2025 г. стало известно, что власти Финляндии строят ограждение в нескольких метрах от границы с Россией. Сообщалось, что строительство заграждения в Лапландии завершится 9 декабря 2025 г. Через каждые 20 м забора установлены мачты с камерами и посты наблюдения. Ограждение представляет собой 3,5-метровую плотную сетку-рабицу. Каждые 500 м предусмотрены проходы для обслуживания и каждые 3 км проходы для животных, которые при необходимости можно закрыть.