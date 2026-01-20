Финляндия планирует завершить строительство забора на границе с РФ в 2026 году

25 ноября 2025 г. стало известно, что власти Финляндии строят ограждение в нескольких метрах от границы с Россией. Сообщалось, что строительство заграждения в Лапландии завершится 9 декабря 2025 г. Через каждые 20 м забора установлены мачты с камерами и посты наблюдения. Ограждение представляет собой 3,5-метровую плотную сетку-рабицу. Каждые 500 м предусмотрены проходы для обслуживания и каждые 3 км проходы для животных, которые при необходимости можно закрыть.