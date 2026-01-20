Газета
Главная / Политика /

ПВО сбила 53 БПЛА над регионами, Черным и Азовским морями

Ведомости

С 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Большая часть (29) сбита над акваторией Азовского моря. Над Черным морем ПВО ликвидировала семь дронов.

Над территорией Краснодарского края перехватили также семь БПЛА. Еще шесть нейтрализованы над Крымом, два – над Ростовской областью. По одному беспилотнику российские военные уничтожили над Белгородской и Курской областями.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что в период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО сбили 60 украинских дронов. Больше всего БПЛА сбили над акваторией Азовского моря. Их было 35 штук.

