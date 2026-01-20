Средства ПВО уничтожили 60 беспилотников за четыре часа

В ночь на 20 января дежурные средства ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника самолетного типа. По девять БПЛА сбили в небе над Брянской областью и Крымом. Три воздушных цели было нейтрализовано в Воронежской области, по две – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Один беспилотник российские военные уничтожили в Смоленской области.