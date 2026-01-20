Средства ПВО уничтожили 60 беспилотников за четыре часа
В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Большую часть из них – 35 штук – сбили над акваторией Азовского моря. Еще 16 беспилотников уничтожили над территорией Крыма. Шесть дронов перехватили в Краснодарском крае, три – в Белгородской области.
Оборонное ведомство сообщало, что с 9:00 до 16:00 мск дежурные средства ПВО сбили 23 украинских беспилотника. 16 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, еще пять – над Астраханской. По одному дрону ликвидировали над Брянской и Курской областями.
В ночь на 20 января дежурные средства ПВО ликвидировали 32 украинских беспилотника самолетного типа. По девять БПЛА сбили в небе над Брянской областью и Крымом. Три воздушных цели было нейтрализовано в Воронежской области, по две – в Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской, Самарской областях. Один беспилотник российские военные уничтожили в Смоленской области.