Главная / Политика /

Трамп уверен, что Бог им гордится

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Бог гордится проделанной им работой на посту. Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.

Работой его администрации, кроме Бога, гордится множество людей, отметил Трамп. Американский лидер подчеркнул, что гордость касается его действий в религиозной сфере.

«Вы знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают: христиан, евреев», – сказал он, добавив, что другой президент США этого делать бы не стал.

Отвечая на вопрос, почему для него так важна Нобелевская премия мира и как это улучшит жизнь американцев, Трамп заявил, что никак не улучшит. Однако, по словам президента, он спас десятки миллионов людей, и для него это главное.

19 января Трамп в письме, адресованному премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, заявил, что после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».

