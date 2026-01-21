Трамп уверен, что Бог им гордится
Президент США Дональд Трамп заявил, что Бог гордится проделанной им работой на посту. Об этом он сказал в ходе брифинга в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.
Работой его администрации, кроме Бога, гордится множество людей, отметил Трамп. Американский лидер подчеркнул, что гордость касается его действий в религиозной сфере.
«Вы знаете, мы защищаем множество людей, которых убивают: христиан, евреев», – сказал он, добавив, что другой президент США этого делать бы не стал.
Отвечая на вопрос, почему для него так важна Нобелевская премия мира и как это улучшит жизнь американцев, Трамп заявил, что никак не улучшит. Однако, по словам президента, он спас десятки миллионов людей, и для него это главное.
19 января Трамп в письме, адресованному премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере, заявил, что после того как ему отказались присуждать Нобелевскую премию, он больше не будет думать о мире, а отдаст предпочтение тому, что будет «хорошо и правильно для США».